انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي يسفر عن إصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بجوار نزلة الباجور بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بجوار نزلة الباجور بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفى سياق آخر كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه.

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه.

كما أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بإحالة تشكيل عصابي، متهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة، إلى محكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر من شخصين بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وتعدوا عليهما واصطحبوهما داخل سيارة أجرة، واستولوا على السيارة، وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 3 عاطلين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيئ النية"، مقيم بمحافظة الدقهلية، نظير مبلغ مالي.

وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.