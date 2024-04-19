مارتينيز: سمعتي السيئة كادت تهدر فرصة استون فيلا في التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

في تصريحاته عقب قيادته لفريق استون فيلا الانجليزي للتأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس المؤتمر الأوربي أكد الحارس الأرجنتيني ايمليانو مارتينيز انه يعتقد انه يتمتع بسمعة سيئة بين حكام كرة القدم والتي تؤدي إلى اصدارهم لعقوبات ضده خلال المباريات .

وكان الحارس الأرجنتيني ايمليانو مارتينيز في قلب دراما مباراة ليل الفرنسي على ملعبه وبين جماهيره امام استون فيلا والتي انتهت في وقتيها الأصلي والأضافي بفوز ليل بهدفين مقابل هدف ليلجأ الفريقين الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لحسم هوية الفريق المتأهل الى الدور نصف النهائي وخلال ركلات الترجيح حصل الحارس الأرجنتيني على إنذار ثان بسبب تصور الحكم انه يقوم باستفزاز جماهير ليل الفرنسي و كان سبق له الحصول على الانذار الاول خلال أحداث المباراة لاضاعته الوقت وأعتقد الجميع أن الحارس سيطرد وسيكمل نادي أستون فيلا ركلات الترجيح بلا حارس مرماه الا ان المفاجأة كانت في تطبيق القانون الدولي المادة ١٠ التي تنص على أن الإنذارات التي يحصل عليها الاعبين خلال الوقت الطبيعي للمباراة سواء الوقت الأصلي او الوقت الإضافي لا يحملها الاعبين معهم أثناء تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء وان الاعب الذي يحصل على إنذار خلال المباراة ثم إنذار اخر خلال ركلات الترجيح لا يتم طرده من المباراة.

ايمليانو مارتينيز اكمل ركلات الترجيح وقام بدور بطولي بالتصدي لركلتي ترجيح ويقول استون فيلا الى الدور نصف النهائي .

وعقب المباراة تحدث ايمليانو مارتينيز الى شبكة سكاي سبورتس قائلا : اعتقد أنني اتمتع بسمعة سيئة بين الحكام فالحكم منحني بطاقة صفراء بعد ٣٠ دقيقة من بداية المباراة لاعتماد امي اضيع وقت المباراة وكنا خاسرين لنتيجة المباراة ولذلك لا أعرف ماذا كام يريد حكم المباراة مني بالتحديد ؟ .

وأضاف ايمليانو مارتينيز : اعتقد دوما أن فريقي يحتاجني في مثل هذه التوقيتات . بالأمس شاهدنا مباراة السيتي امام ريال مدريد ولجوء الفريقين الى ركلات الترجيح والمدير الفني أكد اننا ربما نلجأ خلال مباراتنا امام ليل لذلك فقد قمت بتحضير نفسي جيدا لمثل هذه الأجواء.

واختتم حارس مرمى منتخب الارجنتين تصريحاته قائلا : لدى شعور اننا نتجه نحو تحقيق إنجازات طيبة مع هذا النادي فهذه المجموعة من الاعبين والمدير الفني رائعين واستثنائيين بالفعل وملاك النادي دائما خلفنا من اجل تحقيق الانتصارات لذلك فنحن نرغب في تحقيق انتصارات كبيرة لهذا النادي الكبير .