تأجيل مباراة الهلال مع الأهلي يفتح النار على رابطة الاندية السعودية

شنت الاندية الكبرى في دوري روشن السعودي هجوما شرسا على رابطة الاندية السعودية بعد قرارها الاستثنائي بتأجيل المباراة التي كان يفترض إقامتها مساء الجمعة بين نادي الهلال ونادي أهلي جدة في الدوري السعودي بعد تأجيل مباراة الهلال مع العين الإماراتي والتي اقيمت مساء امس الاربعاء بدلا من الثلاثاء في دوري أبطال آسيا وهي المباراة التي أنتهت بفوز نادي العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين .

نادي الأهلي السعودي أصدر بيان رسمي برفضه لقرار رابطة الأندية السعودية بتأجيل اللقاء إلى يوم 6 مايو بدلا من إقامتها يوم السبت بدلا من الجمعة وأنه لم يتم أخذ رأيهم في التأجيل وان هذا القرار يهدد لوائح المسابقة .

• نادي النصر أصدر بيان برفضه قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الهلال وأكد أنه أجبر في وقت سابق أنه يخوض مواجهة الاتفاق في بدايه الدوري بعد 24 ساعه من نهائي البطولة العربية أمام الهلال وتم رفض طلبهم بالتأجيل

• نادي الاتحاد السعودي هو الاخر أصدر أكثر من بيان .

البيان الأول شدد فيه نادي الاتحاد على رفضه قرار الرابطة بتأجيل المباراة بسبب رفضهم في وقت سابق تأجيل مباراة ضمك للاتحاد قبل كأس العالم للأندية مطالبين الرابطة بتطببق اللائحة كما طبقت عليهم .

في البيان الثاني طالب نادي الاتحاد من الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراتهم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب مشاركة 5 لاعبين لهم في كأس آسيا تحت 23 عاما المؤهل إلى الأولمبياد وذلك على خلفية قرار الرابطة بتأجيل لقاء الهلال والاهلي في الدوري .

كما أوضحت التقارير الصحفية أن أندية أخرى انضمت للأندية الكبرى برفضهم تأجيل لقاء الهلال .. مؤكدين اتخاذهم خطوات قانونيه بسبب ذلك القرار

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