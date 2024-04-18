تسلم 580 طبيب بشري بوحدات طب الأسرة بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استلام 580 طبيب حتي الأن لافتاً انه مازال جاري التسليم لباقي الأطباء الجدد والبالغ عددهم 680 طبيب بشري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم الحاق الأطباء الجدد بوحدات طب الأسرة بجميع مراكز المحافظة. لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بوحدات الرعاية الأولية ودعمها بالأطباء .

وأشار وكيل صحة سوهاج، إلى أنه تقرر عمل عيادات مسائية بعدد كبير من الوحدات موضحاً ان تلك العيادات تعمل من الثانية عصراً وحتي الثامنة مساءً وتقدم خدمات الكشف والعلاج لتخدم المواطنين و تسهل حصولهم على الخدمة الطبية في اي وقت .

ومن جانبه لفت الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الأطباء الجدد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتم تدريبهم علي أعلي مستوي

وشدد وكيل صحة سوهاج، على تذليل كافة العقبات أمام الأطباء و توفير إقامة مناسبة وسبل معيشة جيدة للأطباء المغتربين وحثهم علي بذل الجهد لخدمة أهالينا من المرضي، متمنياً لهم التوفيق و تقديم خدمة طبية أفضل بالوحدات المختلفة