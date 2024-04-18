أتالانتا يطيح بـ ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على الرغم من خسارته من ليفربول بهدف في إياب ربع النهائي الذي أقيم في إيطاليا.

وسجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وصعد أتالانتا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة حيث كان قد سجل فوزا عريضا في ملعب أنفيلد معقل ليفربول بثلاثية نظيفة حسمت تأهله إلى نصف النهائي.

دخل فريق أتالانتا الإيطالي التاريخ في الدوري الأوروبي بتأهله للمرة الأولى للدور نصف النهائي بعد أن أقصى ليفربول الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.