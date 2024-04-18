جوجل تطرد 28 عاملاً احتجاجًا على عقد السحابة مع الحكومة الإسرائيلية

طردت شركة جوجل 28 موظفًا شاركوا في الاحتجاجات ضد عقد الشركة السحابي "Project Nimbus" مع الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها The Verge. ويأتي ذلك بعد اعتقال وإيقاف تسعة موظفين في 16 أبريل، وطرد سابق يتعلق بالمشروع نفسه الشهر الماضي.

تمت إزالة بعض العمال المفصولين بالقوة بعد احتلالهم مكتب الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان. وقال رئيس الأمن العالمي في جوجل، كريس راكو، إن الشركة "لن تتسامح" مع مثل هذه الحوادث، وحذر من أن الشركة قد تتخذ المزيد من الإجراءات.

وقال للموظفين في رسالة: "إذا كنت واحدًا من القلائل الذين يميلون إلى الاعتقاد بأننا سنتجاهل السلوك الذي ينتهك سياساتنا، فكر مرة أخرى". "تأخذ الشركة هذا الأمر على محمل الجد، وسنواصل تطبيق سياساتنا طويلة الأمد لاتخاذ إجراءات ضد السلوك التخريبي - بما في ذلك إنهاء الخدمة."

مثل هذا السلوك ليس له مكان في مكان عملنا ولن نتسامح معه. إنه ينتهك بشكل واضح العديد من السياسات التي يجب على جميع الموظفين الالتزام بها - بما في ذلك قواعد السلوك والسياسة المتعلقة بالتحرش والتمييز والانتقام ومعايير السلوك والمخاوف في مكان العمل.

ومع ذلك، وصف العاملون في مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" التي تنظم الاحتجاجات، عمليات الفصل بأنها "عمل انتقامي صارخ". وأضافت أن قول جوجل إن الاحتجاجات تشمل إلى حد كبير أشخاصًا لا يعملون في الشركة هو أمر "مهين"، مضيفة أن الضغط لإسقاط مشروع نيمبوس يدعمه "الآلاف" من زملائهم.

وكتبت في منشور على موقع Medium: "في السنوات الثلاث التي قمنا بتنظيمها ضد مشروع Nimbus، لم نسمع بعد من مسؤول تنفيذي واحد حول مخاوفنا". تَعَب. ومن الواضح أن عمليات إطلاق النار هذه كانت انتقامية”.