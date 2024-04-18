القضاء الروسي: اعتقال عميل ضالع باستهداف ضابط مخابرات أوكراني سابق في موسكو

أصدرت محكمة "زاموسكفوريتسكي" في موسكو، اليوم الخميس، قرارا بالحبس الاحترازي على عميل أوكراني يُشتبه في ضلوعه بتفجير سيارة المقدم السابق في الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، في موسكو.

و جاء في قرار المحكمة، كما نقله مراسل "سبوتنيك": "وافقت المحكمة على طلب المحقق بالحبس المؤقت للمدعو فلاديمير غولوفتشينكو، على ذمة التحقيق كإجراء احترازي".

ويُشتبه بضلوع المدعو غولوفتشينكو، بمحاولة القتل بطريقة خطرة بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، والاتجار غير المشروع بالأجهزة المتفجرة.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 16 أبريل الجاري، اعتقال غولوفتشينكو، وأفاد أنه بناءً على تعليمات مباشرة من فاسيلي ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، وصل المدعو غولوفتشينكو إلى روسيا، في شهر مارس (آذار الماضي)، واستلم مكونات عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وقام بتجميع قنبلة وتفجير سيارة "تويوتا لاند كروزر برادو"، يوم 12 أبريل (نيسان الجاري)، غير أن بروزوروف، نفسه أُصيب بجروح طفيفة فقط".

بولندا تكشف عن مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس الأوكراني

أوقفت بولندا رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو.

وكان على الموقوف البولندي الذي عُرّف عنه باسم "بافل ك." جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها (...) خصوصاً مساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة لرئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفادت النيابة العامة البولندية في بيان.

وفي السياق، أكّد الكرملين الخميس أن المساعدات الأميركية الموعودة لأوكرانيا والتي سيصوّت عليها مجلس النواب الأميركي السبت بعد طول عرقلة "لن تتمكن من تغيير أيّ شيء" على أرض الميدان حيث يحقّق الجيش الروسي تقدماً في هجومه.

وتطالب كييف حلفاءها الغربيين باستمرار بمدّها بالمزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، في حين تقصف القوات الروسية يومياً المدن الأوكرانية وبنى تحتية ولا سيما منشآت الطاقة.