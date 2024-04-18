ضبط 2437 وصلة مياه خلسة بالفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة المستهدفة حتى 31 مارس 2024 كمرحلة أولى لتقليل نسبة الفاقد والمياه الغير محاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMZ) لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات .

وأكد النجار، أن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها قامت بتنفيذ ثلاثة مناطق DMZ خلال الخطة الأولى والتي انتهت فى نهاية مارس الماضى (DMZ 1) بقرى مطرطارس وبيهمو والكعابي الجديدة بمركز سنورس، ومنطقة( DMZ2) والتي تضم قرى تلات والشيخ فضل والسنباط وقرية مناشي الخطيب بمركز الفيوم ومنطقة (DMZ 3) وتضم قرى العجميين وطبهار والنصارية بمركز ابشواي .

وصلات مياه خلسة

وأشار إلى أنه خلال الخطة تمكنت الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من الكشف عن ٢٤٣٧ وصلة مياه خلسة بالثلاثة مناطق وتم تقنينها وتغيير عدد ٣٩٠٨ عدادات معطلة والكشف عن ٢٩٠ تسرب بالشبكة تم إصلاحها مما ساعد علي تقليل فاقد المياه بالمناطق المذكورة، مضيفاً أن الشركة تسعى بشكل دائم فى الحفاظ على كل قطرة مياه من خلال عدة محاور رئيسية كالتوسع في إنشاء مناطق DMZ وإطلاق حملات التوعية المستمرة وطرق ابواب لمواطنين لحثهم بضرورة الحفاظ على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وعدم التعدي عليها وأهمية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الإستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس محمود عبد الدايم، مدير الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها، عن استكمال الخطة كمرحلة ثانية والمقرر الإنتهاء منها في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتشمل ثلاث مناطق DMZ 4 بقرى بني صالح والمندرة وسنرو ومنشأة عبدالله ومنطقة DMZ 5بقرى اللاهون وهورارة عدلان ودمشقين والعزب وهوارة المقطع ومنطقة DMZ 6 بقرى المنطقة الصناعية كوم اوشيم والجمهورية والأصفر والغروري بمركز طامية.

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