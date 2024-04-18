مدبولي: سنتعامل بالقانون مع أي تجاوز أو مخالفة للأسعار

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهات الرقابية تقوم بدور كبير جدًا في هذه المرحلة.

ووجه مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق.

وأضاف :"أي حد ملتزم بيطبق اللي توافقنا عليه معندناش أي مشكلة، بالعكس، إحنا بنشجع وبندعم كل الغرف والمصانع والتجار اللي بيلتزموا باللي توافقنا عليه، لكن أي خروج عما توافقنا عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة، وهو ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية، أنها تستمر الفترة المقبلة في مراقبة ومتابعة الأسواق، وأي نوع من التجاوز أو مخالفة يكون هناك تعامل معها في إطار القانون».

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنه يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.

الإفراج عن سلع

وردا على تساؤل حول الرقابة والسلع في الموانئ أشار رئيس الوزراء، إلى الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار وأغلب السلع خرجت من الموانى وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا ان المستفيد اذا لم ينعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أى بضاعة ستصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك أصحاب الرسائل المستوردة بسرعة الإفراج عنها.