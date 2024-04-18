تكريم فريق العاملين بجامعة الفيوم الفائز بكأس المصالح الحكومية لكرة القدم

كرّم الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فريق العاملين بالجامعة، الفائز بالمركز الأول في دوري الاتحاد الرياضي للعاملين بالقطاع الحكومي في كرة القدم ٢٠٢٤، والذى أُقيم خلال شهر رمضان الكريم، بتقليدهم ميداليات المركز الأول وكأس البطولة.

وحضر التكريم أحمد رشاد أمين عام الجامعة، و عمرو ماضي الأمين المساعد للشؤون المالية ورئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، و هالة السويفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ونائب رئيس اللجنة الرياضية، وأعضاء اللجنة، وذلك اليوم الخميس.

يُذكر أن فريق العاملين بجامعة الفيوم قد فاز على فريق النيابات والمحكمة بنتيجة ٠/٦ وصعد للدور قبل النهائي بفوزه على فريق شركة المياة بنتيجة ٠/٢ وفاز على فريق المطاحن في الدور قبل النهائي بنتيجة ٢/٤ والمباراة النهائية على فريق الأزهر بنتيجة ٠/٦.

ويضم فريق الجامعة -بقيادة الدكتور أحمد عبد الباقي المدير الفني- كلًّا من اللاعبين: رجب خليفة "حارس المرمى"، وطارق علي، وإسلام حسن، وأحمد الجديد، وأحمد ملكانة، وأسامة فتحي، وعلي أوسة، ويوسف شعبان.

دورة تدريبية فى الخدمة الاجتماعية

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة نادية حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية تحت عنوان" أسس ومهارات ريادة الأعمال" والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر الدورة الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان طنطاوي مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وحاضر خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد بمجال ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم.

أكد الدكتور يوسف عبد الحميد أن جامعة الفيوم أنشأت مركزًا لمجال ريادة الأعمال بهدف تقديم كافه أوجه المساندة والدعم للطلاب فيما يتعلق بمشروعاتهم ورعاية أفكارهم الإبداعية

والابتكارية فيما يتعلق بمشروعاتهم في مجال ريادة الاعمال، والذي بات من أهم المجالات في الوقت الراهن، وذلك من خلال برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

واضاف أن مصر دولة رائدة على مستوى مشروعات ريادة الأعمال النسائية بما يقدمنه للكثير من الافكار المبتكرة والأبداعية التي توفر فرص عمل عديدة وعائد ربحي مناسب، موجهًا الطلاب بأهمية مواصلة التعلم والارتقاء بالمهارات الشخصية وتنمية الذات من أجل التأهل الجيد للمنافسة في سوق العمل.

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