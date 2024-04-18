خالد شباط: شخصية عمر جديدة عليّ ولا تشبه شخصيتي

كشف الفنان خالد شباط كواليس شخصية "عمر" التي قدمها في مسلسل عتبات البهجة، الذي عرض في النصف الأول من موسم دراما رمضان المنقضي.

وقال الفنان خالد شباط إن شخصية عمر جديدة عليه، كما أنها لا تشبه شخصيته، مشيرا أن عمر شخص حساس للغاية، يرى أن لديه وجهة نظر، وهو ما خلص صراع الأجيال بينه وبين جده، خاصة أنه لا يوجد له عائلة بعد وفاة والده ووالدته، ويحاول طول الوقت في إثبات رجولته، وأنه غير فاشل كما كان يسمع من جده، لذلك يشعر الجمهور طوّال الوقت بأن هناك "كهرباء" ستنشأ بينهما.

أعرب الفنان خالد شباط عن سعادته بالمشاركة في مسلسل عتبات البهجة الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان المنقضي 2024، حيث جسد دور حفيد النجم يحيى الفخراني خلال أحداث العمل.

وقال خالد شباط إن مسلسل عتبات البهجة يعد العمل الثاني له في مصر بعد مسلسل إنترفيو المقرر عرضه قريبًا على منصة watch it الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه فخور بالعمل مع النجم يحيى الفخراني، والوقوف أمامه.

وتابع: "الفنان يحيى الفخراني تاريخ كبير، والوقوف أمامه بالتأكيد بالنسبة ليّ هي تجربة الحصول على الخبرات والتعلم من هذه الموهبة الكبيرة".

وأشار: "أنا اتذكر جيدًا اللقطة الأولى للدكتور يحيى الفخراني وهو مشهد استعداده للذهاب للأوبرا في مسلسل "أوبرا وعايدة"، ومنذ صِغري وأنا أشاهد جميع أعماله ومشاهده، وهذا الأمر شجعني لأكون ضمن عتبات البهجة".

عُرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".