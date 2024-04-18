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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع رويستات العلم بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.

 

القسام تفجر نفقين مفخخين وحقل ألغام في عدد من جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها فجروا عيني نفقين مفخختين في قوات الهندسة الصهيونية، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان: كما أكد مجاهدونا تفجير حقل ألغام في آليات العدو المتوغلة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة وتدمير عدد منها وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

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