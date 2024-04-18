مركز الثقافة السينمائية يقيم ندوة لفيلم "أوان البحر" وسط تفاعل كبير

شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر حضورا ومشاركة كبيرة بعرض وندوة الفيلم الروائي القصير"أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي من إنتاج المركز القومي للسينما ١٩٩٩وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، و قد تم عرضه فيما سبق بالدورة ال ٢٤ لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة .



الفيلم قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي حوار هشام السلاموني. تصوير ممدوح قطب بطولة مجدي كامل علي حسنين ويوسف إسماعيل. وزينة منصور.

حضر العرض الفنان يوسف إسماعيل والفنانة زينة منصور والمخرج مصطفي محمود .ولفيف من الصحفيين والنقاد وكتاب السينما.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين وتحدث فيها المشاركين بالعمل عن ذكرياتهم أثناء التصوير. .كما تحدثت الفنانة زينة منصور عن عملها الأول وكيف كانت مازالت ممثلة صاعدة أثناء تصوير الفيلم.

وقد قام د.حسين بكر بتكريم أسم المخرج سميح منسي وتسليم شهادة تقدير لابنته يارا سميح كما منح شهادات تقدير لكل من للفنانة زينة منصور والفنان يوسف إسماعيل ومدير التصوير ممدوح قطب والفنان مجدي كامل.

وقد أشار د.حسين بكر في كلمته إلي أن المركز بصدد ترميم المزيد من الأفلام التي يمتلكها والتي تعتبر من كنوز السينما التسجيلية والقصيرة.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية٣٦ ش شريف، والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.