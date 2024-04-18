تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق بنطاق الحي، وذلك بتعاون قسم الإشغالات والإدارة الهندسية بحملة لإزالة كافة الإشغالات التي من شأنها تعطيل حركة المارة.

وأسفرت الحملات عن إزالة الجراچات والمعوقات بمنطقة التطوير بالمنطقه الخامسة.

وعلى جانب أخر، تم رصد بناء سور مخالف بدون ترخيص أمام أحد المحال، بالشارع الفاصل بين منطقة السابعة وأرض الجمعيات، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة

وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لحي ثالث برفع التعديات على أملاك الدولة والإشغالات التي من شأنها تعطيل الحركة المرورية.