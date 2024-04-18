سعر الريال السعودي بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ننشر سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات البنوك اليوم الخميس 18-4-2024، مقابل الجنيه المصري، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

12.85 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل العملات الأجنبية الاخرى

تكبد الدولار خسائر طفيفة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

وحقق الدولار ارتفاعات قوية في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب. كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وفرضت قوة الدولار كلمتها على أسواق العملات مما أبقى الين قابعا قرب أدنى مستوياته في 34 عاما وأطلق العنان لتحذيرات من السلطات اليابانية وسط حالة من القلق لدى المتعاملين من تدخل محتمل. كما تتعرض عملات الأسواق الناشئة لضغوط.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء على "التشاور عن كثب" بشأن أسواق الصرف في أول حوار مالي ثلاثي، بما يعكس مخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما في الآونة الأخيرة.

وتراجع اليورو قليلا، الخميس، إلى 1.0664 دولار، بعد أن صعد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه الثلاثاء.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعا 0.02 بالمئة خلال اليوم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51 الذي سجله يوم الثلاثاء مع تدعيم المتداولين لمراكزهم. وارتفع المؤشر 4.5 بالمئة هذا العام.