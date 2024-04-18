جولد بيليون: جني الأرباح يحول دون صعود الذهب فوق 2400 دولار

عادت أسعار أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة امس الخميس ولكنها تظل ضمن نطاق تداول محدد منذ بداية الأسبوع، في ظل عمليات جني الأرباح التي يشهدها المعدن النفيس بعد تسجيله مستوى تاريخي نهاية الأسبوع الماضي.



ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب امس بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2383 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2361 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2382 دولار للأونصة.



ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب اول أمس بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى عند 2354 دولار للأونصة، ولكن بشكل عام يظل الذهب يتداول ضمن نطاقات سعرية محددة هذا الأسبوع في ظل بحث الأسواق عن إمكانية تكون تصحيح سلبي في السعر الذي ارتفاع لأربعة أسابيع متتالية.



الملاحظ على مستويات الذهب أنه متماسك بشكل كبير ولا يستجيب بسهولة لدعوات الهبوط والتصحيح السلبي، على الرغم من تشبع مؤشرات الزخم بالشراء منذ نهاية الشهر الماضي، يرجع هذا إلى عدم اليقين الحالي من الجبهة الجيوسياسية، وهو ما يدعم هذا الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدًا في الذهب حتى الآن.



بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر مارس أظهرت ارتفاع بأعلى من المتوقع مما يدل على تماسك معدلات التضخم بشكل كبير، وبالتالي يقلل هذا من فرص قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.



أما عن أسعار الذهب المحلي في الصين فقد ارتفع سعر الذهب المقيم باليوان الصيني بنسبة 10% في مارس مقارنة مع السعر العالمي الذي ارتفع بنسبة 8% فقط. تسبب هذا في خروج استثمارات من الذهب في بورصة شنغهاي للذهب (SGE) بمقدار 124طنًا في مارس، بانخفاض طفيف قدره 3 أطنان عن فبراير، حيث أدى ارتفاع سعر الذهب إلى تراجع الطلب.



وارتفع الطلب على الذهب بشكل عام في الربع الأول من 2024 ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019 ليصل إجماليه إلى 522 طنًا.



هذا وقد تراجعت علاوة أسعار الذهب في الصين في مارس وهي نسبة السعر الذي يتم اضافته فوق السعر العالمي، مما يعكس ضعف الطلب المحلي على الذهب في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب. لكن الربع الأول ككل شهد أعلى علاوة سعر خلال فترة الربع الأول على الإطلاق بمقدار 40 دولار أمريكي للأونصة بسبب ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب خلال أول شهرين من العام.

تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار خلال الفترة الحالية بدعم من استقرار سعر الصرف في البنوك بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي اتجاه واضح.



افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيها للجرام.

يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات المحدودة داخل نطاق سعري ضيق وذلك في ظل تذبذب سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

أما عن السعر المحلي، تظل تداولات سعر الذهب المحلي حول المستوى 3260 جنيه للجرام عيار 21 في ظل تذبذب في حركة السعر بين مستويات 3200 – 3300 جنيه للجرام، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذا النطاق السعري لفترة من الوقت حتى حدوث متغيرات جديدة سواء في سعر الذهب العالمي أو في سعر صرف الدولار.