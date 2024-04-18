الاحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة بنهاية ديسمبر الماضى

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بلغت 9.95 مليون مركبة في 31/12/2023 مقابل 9.94 مليون مركبة في 12/31 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.04 ٪.

وأشار الجهاز الى ان محافظة القاهرة تاتى في المرتبـة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2,6 مليون مركبة بنسبة 26.2٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,4 مليون مركبة بنسبة 14.0٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7,4٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 41.9 ألف مركبة بنسبة 0.4 ٪ من إجمالي المركبات ذلك في 2023/12/31.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,6 مليون سيارة بنسبة 55.8 ٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 284 سيارة .

أشار الجهاز الى ان اجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بلغ 172.4 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 76.7 ألف أتوبيس بنسبة 44.5٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيرة بعدد 12,8 ألف أتوبيس بنسبة 7.4٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات .

بلغ إجمالي عدد سيارات النقـل والمقطورات المرخصـة 1,3 مليون سيارة بنسبة 13.0٪ مـن إجمالي المركبات في 2023/12/31 حيث بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,6٪ ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 94.9 ألف مقطورة بنسبة 7,4 ٪ مـن إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات في 2023/12/31