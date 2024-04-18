ظهور جثة أحمد غريق الساحل الشمالي عقب هدوء بحر الإسكندرية 

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من الغواصين المتطوعين، صباح اليوم الخميس، في إنتشال جثمان الشاب أحمد نور بعد 5 أيام من غرقه بأحد شواطئ الكيلو 65 بالساحل الشمالى بقرية البلاح بالكيلو 65 و تسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمعرفة الأسرة

وبدأت النيابة العامة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وإذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه وطلب تحريات المباحث الجنائية وسماع أقوال شهود عيان الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وكان الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين بمحافظة الإسكندرية، أعلن صباح اليوم الخميس، العثور على جثة الشاب أحمد نور مدحت الدمرداش، بعد ظهوره على سطح البحر على بعد 5 كيلو مترات من مكان الغرق

اضاف انه على مدار الأيام الأربعة الماضية شارك خلالها عدد كبير من غواصين الخير المتطوعين بمحافظة الإسكندرية في عملية البحث عن الجثمان، إلا أنه ظهر على سطح المياه، صباح اليوم الخميس، وجرى انتشال الجثمان.

وأكد أن عملية البحث تضمنت عملية غطس فري دايف بدون أجهزة (تانكات)، وأيضا غطس سكوبا بأجهزة، مبينا أن عدم سرعة العثور عليه يعود لعدة أسباب أهمها توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الموعد المحدد لظهوره، وكذا نحافة جسم الشاب الغريق وبرودة المياه خاصة أن الغريق قد يتأخر لأكثر من 6 أيام للعثور عليه.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة الساحل الشمالي بورود بلاغ يفيد بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد نور مدحت الدمرداش، 23 سنة بقرية البلاح عند الكيلو 65 بالساحل الشمالي.