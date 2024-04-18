معاقبة 3 تجار مخدرات في أخميم بالسجن المشدد 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ا . ج" 29 سنة عامل، و"م . ف" 29 سنة عاطل و"ا . ع"21 سنة عامل، يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويجها على عملائهم من راغبى الشراء وأصحاب الكيف.





ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنينبن الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش كانت معدة للبيع.





وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .





وفي سياق متصل عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهمين "ى . ب" سائق بشركة مطاحن مصر العليا و"ر . ع" تباع بالشركة و"م . خ" مندوب استلام بالشركة بالسجن المؤبد وعزلهم من الوظيفة وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و614 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساو لاتهامهم باختلاس كميات من القمح المستورد بقيمة 3 ملايين و614 ألف جنيه بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة اختلاس كميات من القمح المستورد الخام مقدارها 341310 طن والبالغ قيمتها 3 ملايين و614 ألف جنيه والمملوكة لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث بأن قاما بالإشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن قام المتهم الثانى بمرافقة المتهم الأول باستلام ونقل الشحنات المختلسة بصفته التباع دون توصيلها إلى مطحن سلندرات بطهطا فيما قام المتهم الثالث بصفته مندوب استلام الأقماح بمطحن سلندرات بطهطا بالتحصل على نماذج اخطارات ورود البوابة بوحدة المطحن وختمها بخاتم المطحن خلافا الحقيقة .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .