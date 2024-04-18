العالم يتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

تشهد الساحة الدولية تحركات واسعة خلال الأيام الماضية لوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 6 أشهر، وتجاوز عدد الشهداء 30 ألفا.

ووفق تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، فإن جهود هنا ولقاءات هناك، وزيارات ومحاولات تتوج بقرارات عدة وإدانات بالصمت الدولي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أجراها كثير من الزعماء العرب والغربيين محاولة منهم لصد تل أبيب عن مواصلة ممارستها غير الإنسانية ورفع يدها عن غزة، وإعلان فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.

وكانت مصر السباقة دوما لتلك الجهود، إذ أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات عدة آخرها كان مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة القاهرة، دعا خلاله الرئيس المصري إلى توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

شدد الرئيس السيسي على ضرورة الانخراط الجاد والدولي في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهي التصريحات ذاتها التي أكد عليها العاهل البحريني.

ما تزال القضية الفلسطينية، هي القضية الأبرز على طاولة المفاوضات العربية، إذ أكد العاهل الأردني أيضا الملك عبد الله الثاني على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

دخول أعداد من المسافرين والجرحى إلى مصر

وفي سياق متصل، شهدت محافظة شمال سيناء، دخول أعداد من المسافرين والجرحى، وأوضحت بيانات حركة المعبر أنه يجري استقبال أعداد من المسافرين، و44 جريحًا ومريضًا مع مرافقيهم ومصريين وأجانب عائدين من غزة.

وأوضحت إحصائيات حركة السفر عبر بوابة معبر رفح خلال الساعات الماضية أنه وصل للجانب المصري قادما من غزة 746 فردا، بينهم 513 من القادمين من غزة لمصر، و9 جرحى، 34 مريضا يرافقهم 123، و02 من مؤسسة إغاثية من اندونيسيا، و10 تابعين لمؤسسة Map، و02 الجسر الفلسطيني الأمريكي، 01 من منظمة يو كي ميد، و01 أطباء بلا حدود، و07 من مؤسسة فجر، و05 وفد الأمم المتحدة، و04 وفد كادس، و35 إماراتيا.

كما وصل من مصر إلى غزة عن طريق معبر رفح 131 فردا، بينهم 4 فلسطينيين و1 وفاة، و44 إماراتي، 59 وفد من الأمم المتحدة ، و23 وفد رحمة الإغاثي.