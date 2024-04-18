الأنبا رافائيل يترأس أنشطة الأقباط بكنيسة العذراء في باب اللوق

يترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء الروحي بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا في منطقة باب اللوق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ومن المقرر أن يتخلل اللقاء اقامة الطقوس الأرثوذكسية الخاصة بالقداسات ذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة القبطية وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

مناسبات الكنيسة القبطية

يحتفل الأقباط بثراء تراثي عريق التي شهدته الكنيسة المصرية، وتعيد إحياء ذكرى عدد من الفعاليات فمنذ أيام شهدت احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل.

كانت هذه الاحتفالات بعد مرور فترات روحية بالكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

اختلافات وتشابهات بين الطوائف

تتباين الطوائف في الطقوس والأسباب العقائدية، وجوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل "الكاثوليكية وطائفة روم الارثوذكس" يوم 10 ديسمبر الماضي وهو التوقيت الخاص بالكنيسة الغربية وبعد أيام وعاشت الكنيسة القبطية أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، واحتفلت كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر، بينما احتفلت الطائفة الإنجيلية 5 يناير، أي بعد مرور أيام من احتفالات الأرثوذكسية.