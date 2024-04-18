الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء برنامج تدريب وتأهيل العاملين بمركز المحلة

جانب من الدورة
جانب من الدورة

أعلن اللواء عمرو فكري ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، عن بدء تنفيذ برنامج لتدريب وتاهيل العاملين بالمركز التكنولوجي والوحدات القرويه التابعة  لمركز المحلة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لرفع كفاءة العاملين.

وأضاف  أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل وربط  منظومة ميكنة الخدمات الموجهة، داخل المركز التكنولوجى والوحدات القروية ، من الإدارات والأقسام الهندسيه وطلبات المواطنين واستخراح شهادات بيانات الصلاحيه ورخص البناء وملف التصالح و الاشغالات والاعلانات ، إلى جانب التسهيل بعمليه الدفع الالكتروني من خلال منظومة الشباك الواحد ،
وصولا بالمركز التكنولوجي المتنقل، داخل قرى مركز المحلة
لتيسير عملية الحصول على الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين ،

يذكر ان اعمال التدريب اليومى لتاهيل العاملين تتم من خلال نخبه من متدربين على منظومة الخدمات الحكومية ، داخل ديوان رئاسه مركز ومدينة المحلة الكبرى بالعمل على تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام ويقوم باعمال التدريب المهندس محمد عزب ،
واعمال التدريب الخاصه بالعاملين بالوحدات القرويه والتي يقوم على تنفيذها المهندس محمد عبد الوهاب والمهندس محمد سيف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ، بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير  والتحول الرقمى .

الجريدة الورقية