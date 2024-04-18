بدء برنامج تدريب وتأهيل العاملين بمركز المحلة

أعلن اللواء عمرو فكري ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، عن بدء تنفيذ برنامج لتدريب وتاهيل العاملين بالمركز التكنولوجي والوحدات القرويه التابعة لمركز المحلة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لرفع كفاءة العاملين.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل وربط منظومة ميكنة الخدمات الموجهة، داخل المركز التكنولوجى والوحدات القروية ، من الإدارات والأقسام الهندسيه وطلبات المواطنين واستخراح شهادات بيانات الصلاحيه ورخص البناء وملف التصالح و الاشغالات والاعلانات ، إلى جانب التسهيل بعمليه الدفع الالكتروني من خلال منظومة الشباك الواحد ،

وصولا بالمركز التكنولوجي المتنقل، داخل قرى مركز المحلة

لتيسير عملية الحصول على الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين ،

يذكر ان اعمال التدريب اليومى لتاهيل العاملين تتم من خلال نخبه من متدربين على منظومة الخدمات الحكومية ، داخل ديوان رئاسه مركز ومدينة المحلة الكبرى بالعمل على تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام ويقوم باعمال التدريب المهندس محمد عزب ،

واعمال التدريب الخاصه بالعاملين بالوحدات القرويه والتي يقوم على تنفيذها المهندس محمد عبد الوهاب والمهندس محمد سيف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ، بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير والتحول الرقمى .