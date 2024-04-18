تلك أدعية هبوب الرياح.. تعرف عليها

رياح الخماسين.. تشهد البلاد خلال هذه الفترة من العام هبوب لرياح الخماسين حيث يكون موعدها دائمًا بعد دخول فصل الربيع بخمسين يوما والتي تنشط في شهر أبريل.



ورياح الخماسين هي رياح جافة وحارة، وتعرف بالرياح الجنوبية الشرقية الفصلية، تأتي عادة في فصل الربيع، من جهة الصحراء الغربية وتكون محملة بآلاف الأطنان من الرمال الناعمة، إذ تأتي متوجهة إلى الشمال إلى بلاد الشام ومصر وليبيا، بالإضافة إلى منطقة شبه الجزيرة العربية

ويبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية هبوب الرياح والعواصف، وذلك لترديدها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية هبوب الرياح في سطور:

فكان رسول الله"صلى الله عليه وسلم" إذا عصفت الريح يقول"اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".

اللهم ارزقنا خيرها وجنبنا شرها.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واحفظنا بحفظك يا كريم.

اللهم أرض عنا وارفع عنا البلاء واحفظنا بحفظك.

اللهم طهر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي وأجل حزني وبيض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا

اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذابًا اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه.