الصين تعارض عقوبات واشنطن الأحادية وتشدد على حماية مصالح شركاتها بقوة

الصين.. صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن "ليو بينجيو" بأن السلطات الصينية تعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المحتملة التي تتخذها واشنطن ضد الشركات الصينية، التي ترى الإدارة الأمريكية، أنها تدعم صناعة الدفاع الروسية.

الصين ستتحرك بشأن الإجراءات الأمريكية المحتملة بسبب الدعم المزعوم لقطاع الدفاع الروسي

وقال بينجيو في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تعليقا على تصريحات سابقة لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل:"واصل الجانب الأمريكي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما نشر معلومات مضللة مفادها أن الصين تقدم الدعم العسكري لروسيا، وانتهز الفرصة لفرض عقوبات على الشركات الصينية دون مبرر".

وأضاف أن "الصين تعارض دائما العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة".

وفي وقت سابق، قال باتيل إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب دعمها المزعوم لصناعة الدفاع الروسية.

الصين تشدد على تمسكها بموقفها الموضوعي اتجاه الحرب الروسية الأوكرانية

فيما شدد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على أنه "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تتمسك الصين دائما بموقف موضوعي وعادل، وتعزز بنشاط محادثات السلام وتلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة".

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن "الصين لم تزود مطلقا أي طرف من طرفي الصراع بالأسلحة، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وروسيا عادل وصريح ولا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يخضع للتدخل أو الإكراه من قبل أي أطراف أخرى".

وفي نفس السياق كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قالت في وقت سابق، إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات والضغوط الأمريكية تمارس على العلاقات الروسية الصينية في سياق "المساعدات العسكرية الصينية المزعومة لروسيا".

وصرح ممثل وزارة الخارجية الصينية "وانج وينبين"، أن الأسلحة في ساحة الصراع الأوكراني يتم توريدها باستمرار من الولايات المتحدة، وليس من الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول خطط الصين لمساعدة روسيا في التسلح، إن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما نضيفه.