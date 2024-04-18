تمويل إيطالي لتونس بـ 105 ملايين يورو

قدمت إيطاليا تمويلا حكوميا نقديا لتونس في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وفي روسيا اليوم.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان رسمي أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو ما يقدر بـ "111.7 مليون دولار".

وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن " الطاقة تعتبر واحدة من أهم القطاعات التي يتوجب على تونس وإيطاليا مواصلة تعزيز التعاون بينهما في إطارها".

وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهود لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألفا من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.

وقالت “أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير”.

وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة على أنه في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وحتى الـ17 من أبريل وصل نحو 16 ألف مهاجر بينهم 2224 من تونس إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.