ننشر نص قرار النظام الأساسي لصندوق رعاية المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نص قرار النظام الأساسي لصندوق رعاية المعلمين الاجتماعية، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بإصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

تشكيل مجلس صندوق رعاية المعلمين

وتضمن القرار أن يشكل مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وزير المالية أو من يرشحه ووزير التضامن أو من يرشحه وأحد نواب مجلس الدولة يرشحه رئيس للمجلس ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية و4 من ذوى الخبرة من أعمال الصندوق والمهن التعليمية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفي صلاته بالغير .

ويشترط فى عضو مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين من ذوى الخبرة: أن يتمتع بخبرة واسعة فى أى من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.

وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو بالوفاة أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية: فقد شرطا من شروط العضوية، أو الاستقالة، أة عدم حضور جلسات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات دون عذر يقبله مجلس الإدارة.

ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون صندوق رعاية المعلمين وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر مجلس الإدارة اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون.

ومن ضمن اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين الإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه.

ويهدف صندوق رعاية المعلمين إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمعلمين ومعاونيهم في القطاع التعليمي، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الرعاية لهم ولعائلاتهم.