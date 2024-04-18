إنشاء 3 حدائق خدمية بمحيط المسرح المكشوف بطور سيناء

اصطحب اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يرافقها عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في جولة لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بحديقة المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء والجاري إقامتها بغرض توفير مناطق ترفيهية لمواطني المدينة، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، و أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريح، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

واستمعت وزيرة الثقافة، ومحافظ جنوب سيناء، إلى شرح وافي عن هذه الحديقة التي من المقرر إقامتها على 3 مراحل، بهدف توفير الخدمات الترفيهية لمواطني كافة أحياء المدينة والقرى والوديان التابعة لها.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه يسعى نحو التوسع في إقامة المناطق الترفيهية بمدينة طور سيناء، لكونها عاصمة المحافظة، إضافة إلى اتاحة التنوع في الخدمات الترفيهية لمواطني المدينة، وعدم اقتصارها على الشواطئ، والكورنيش، وممشى أهل مصر، وشارع 206، ومقصد العائلة، بشكل يستوعب الزيادة السكانية بالمدينة، والإقبال السياحة الداخلية عليها.

ومن جانبه، قال اللواء مهندس بدر حسني، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إن من المخطط أن يجري إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة في محيط المسرح المكشوف، تتضمن 3 حدائق على مساحة 19 ألف متر مربع، ورفع كفاءة المنشآت المطلة على المسرح، مشيرًا إلى أنه جاري التنفيذ بالحديقة الأولى على مساحة 5500 متر مربع، وتتضمن باركنج يسع نحو 70 سيارة، و3 قطاعات إحداهما ممشى للدراجات، والثاني منطقة خدمية والثالث كيدز اريا للأطفال، ومن المقرر أن يجري افتتاحه مع افتتاح أعمال التطوير بالمسرح المكشوف.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أنه من المقرر أن تقام الحديقة الثانية على مساحة 8500 متر مربع، وجرى تصميمها على غرار الحديقة الأولى مع إضافة منطقة شجرية، والحديقة الثالثة على مساحة 5 آلاف متر مربع ، وجرى تصميمها بشكل يتناسب مع مبنى ديوان عام المحافظة لقربها منه..