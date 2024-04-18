محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزيرة البيئة عدد من الموضوعات الهامة

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة سرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب بالمحافظة، وعبد المقصود بدر مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش قيامها بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بقرية الغرقانة، ومحمية نبق بجنوب سيناء

وبحث اللقاء العديد من الموضوعات الهامة المشتركة بين المحافظة والوزارة في مجال البيئة ، وقدم المحافظ الشكر للوزيرة لتعاونها المثمر.

وفي سياق أخر ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات، وتم خلال المؤتمر متابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية استعدادا لافتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وتضمنت تلك المشروعات مبني الرصد الأمني الموحد، ومضمار الهجن، قرية التراث البدوي، المستشفي البيطري، بحيرات الاكسدة، و نقطة مشاهدة الطيور المهاجرة، ومرتي مجلس المدينة الجديد، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، وعرض موقف طرح عدد 13 قطعة ضمن المتخللات بمدينة شرم الشيخ

وتم خلال المؤتمر عرض موقف إنشاء عدد 60وحدة سكنية بمدينة نويبع ضمن خطة الإسكان الاجتماعي، كما تم ايضا عرض الموقف التنفيذي لكلا من:

مسجد المنشية بطور سيناء

مسجد نبق بشرم الشيخ

إنشاء ملعب متعدد بمدينة طابا

الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا والمنطقة المحيطة بها

أعمال التجميل بالمنطقة أمام المسرح الثقافي المكشوف بطور سيناء

أعمال التجميل بالحديقة المركزية أمام الديوان العام بطور سيناء

شراء عدد 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ

عرض مشكلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحل مشكلة شركة المياه والخاصة بالبرنت التأميني

تسهيل إجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة

عرض موقف استخدام مبني مجلس مدينة شرم الشيخ القديم.