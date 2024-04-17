هاربة من المبعد.. درة رزوق تشبه ملكات الفراعنة

تملك النجمة درة زروق ذوق رفيع جعلها تتربع على عرش الموضة العالمية وتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الراقي.

درة تطل بالأزرق على خطى الفراعنة

تحرص درة على التنوع بين إطلالاتها الساحرة والجذابة وهذا ما جعلها تتصدر أهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، ولياقة عالية، صمم من قماش الكريب الازرق الزاهي، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون تكلف وتزينت ببعض الاكسسوارات الذهبية اللافته.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة للوراء كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

مسلسل الاجهر

شاركت درة في العديد من المسلسلات العربية وكان أبرزها مسلسل الاجهر التي تدور احداثه حول انه

يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

درة

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة.دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

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شاركت درة في العديد من المسلسلات العربية وكان أبرزها مسلسل الاجهر التي تدور احداثه حول انه

يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.