غداً أولى جلسات محاكمة حسين الشحات فى قضية صفع محمد الشيبي بالقلم

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، غدا 18 الخميس، أولي جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، لتعديه بالسب والقذف علي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، في المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز باستاد الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، حدّدت محكمة جنح مدينة نصر، في القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 18 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، محمد الشيبي- مغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وورد بتحريات الشرطة أنه في 23 يوليو الماضى بـ استاد الدفاع الجوى في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفي وقت سابق قال محامى الشيبى إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لـ«بيراميدز» علاقة بها، موضحًا أنه حين أصدر الشحات بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه موكلى وجهه إلى جماهير النادى الأهلى والمغاربة من دون ذكر اسم المعتدى عليه، وبالتالى فهو لم يعتذر له.

في المقابل، قال محامي لاعب الأهلى، إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة الشحات للمحاكمة، وأن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامى الشيبى.