بوتين يقدم وحشه الجوي لإيران ويقف معها في وجه إسرائيل وأمريكا.. فيديو

عرضت فضائية “سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، تقرير عن نية إسرائيل الرد على إيران وخلافها الآن حول التوقيت فهجوم إيران غير المسبوق على العمق الإسرائيلي بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة لا تزال تداعياته تتفاعل ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم الرد الإسرائيلي ومدى نجاح الولايات المتحدة في لجمه.

وأضاف: “وبعد ترقب للموقف الروسي للصراعات العسكرية المتزايدة بشكل كبير بالمنطقة وترقب لمعرفة إلى أي جانب ستقف نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين وأوروبي تأكيده أن روسيا تعهدت بتزويد إيران بمقاتلات متقدمة وتكنولوجيا دفاع جوي ما قد يعزز دفاعات طهران بوجه اي هجمات اسرائيلية محتملة”.



وقال المسؤولون للصحيفة إن عدد الأنظمة الدفاعية التي وفرتها موسكو لطهران غير معروف مؤكدين أن التكنولوجيا الروسية يمكن أن تحول إيران إلى خصم أقوى بكثير مع قدرة معززة على إسقاط الطائرات والصواريخ.

وأكد المسؤولون أن روسيا تعهدت أيضا بتقديم الدعم الفني لأقمار التجسس الإيرانية والمساعدة في بناء الصواريخ لوضع المزيد من الأقمار الاصطناعية الإيرانية في الفضاء.

وتسائل التقرير : “هل تستطيع روسيا مواصلة تحمل تكلفة حربها على أوكرانيا وتقديم الدعم لطهران في ذات الوقت وما الأسلحة التي تستطيع موسكو تقديمها لطهران وفقا لواشنطن بوست فإن طهران وموسكو تتفاوضان حول تسليم إيران مقاتلات سوخوي 35 التي تعد من أقوى الطائرات الروسية غير أن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط قال لواشنطن بوست إنه لا دليل على أن إيران تسلمت المقاتلة حتى الآن”.

وتابع التقرير: “صفقات الأسلحة بين البلدين تعد جزءا من تعاون أوسع يشمل الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة داخل روسيا وتبادل تكنولوجيا مكافحة التشويش احتمالات الرد الإسرائيلية تبقى قائمة بما يثير التساؤلات حول طبيعة وتأثير هذه الجولة من التصعيد على مستقبل هذا الصراع وعلى احتمالات تطوره لحرب إقليمية”.

إيران تستعرض أسلحتها قبل "ضربة إسرائيلية وشيكة"

واستعرضت إيران عددا من مختلف الأسلحة في عرض عسكري سنوي أقامته بمناسبة يوم الجيش، وسط توتر متصاعد مع إسرائيل التي من المرجح أن توجه ضربة وشيكة إلى الأراضي الإيرانية بعد هجوم صاروخي شنته طهران قبل يومين على مناطق داخل الدولة العبرية.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، مراسم العرض العسكري بحضور الرئیس إبراهيم رئيسي ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) صورا ومقاطع فيديو للعرض الذي اشتمل على عدد من الأسلحة للأفرع المختلفة للجيش.