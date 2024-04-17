محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بشونة نمرة البصل

يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته اليومية المستمرة لعملية تسليم الأقماح، والتي بدأت من مطلع الأسبوع الجارى في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح؛ للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة، لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتبارة أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عملية توريد القمح بشونة نمرة البصل بالمحلة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 طن و هنجر قرية الكرسة بطنطا والتي تبلغ سعتها التخزينية 2560 طن ، ومركزي تجميع الالبان ببسيون والذي يبلغ سعته التخزينية 2100 طن و قرية أبو صير بسعة تخزينية 3500طن .

وشدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.