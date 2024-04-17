حبس المتهم بمذبحة إبيار الغربية ٤ أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النياية العامة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بمذبحة إبيار بمركز كفر الزيات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتله شقيقه الأكبر مصطفى العراقي وابنه احمد، وإصابة نجل الأول محمد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر، بإصابات خطيرة علي يد آخر بقرية إبيار.

وتبين من التحريات، نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعي محمود العراقي، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وشقيقه الأكبر، مصطفي العراقي 73 عاماً، المجني عليه، وعند محاولة تدخل أبناء الأخير للتهدئة، قام المتهم بالتعدي عليهم جميعاً، باستخدام سلاح أبيض، أسفرت عن مقتل شقيقه وابن شقيقه، وإصابة إبن شقيقه الآخر، بإصابات خطيرة، بعد مشادة كلامية، وأن المتهمين جميعهم مقيمين في منزل واحد.

فيما خيم الحزن على أهالى قرية ابيار جراء الحادث الأليم وعبروا عن حزنهم على المجنى عليهم والمشهود لهم بحسن السير والسلوك