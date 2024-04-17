دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وآرسنال

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة بايرن ميونخ وآرسنال المقامة حاليا علي ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ربع نهاي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، على ملعب "الامارات".

ويلتقي المتأهل من مباراة البايرن مع أرسنال مع المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل البايرن ضد أرسنال

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش، داير، دي ليخت، مزراوي

الوسط: لايمار، جوريتزكا، موسيالا

الهجوم: جويريرو، كين، ساني

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت، جابرييل، ساليبا، تومياسو

الوسط: أوديجارد، جورجينيو، رايس

الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي