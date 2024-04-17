خالد حنفي: للقدس رمزية كبيرة وتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني واجب أساسي

خلال زيارة مجلس أمناء تمكين القدس للبحرين ولقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة

شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الزيارة التي قام بها وفد مجلس أمناء تمكين القدس برئاسة رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو الأمير تركي الفيصل، إلى مملكة البحرين، خلال الفترة 15 و 16 ابريل 2024.

واستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في القصر الملكي في المنامة، رئيس صندوق تمكين القدس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وذلك على رأس وفد من مجلس الصندوق (تمكين القدس)، وبحضور أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي.

وتطرّق الوفد أمام ملك البحرين عن أهداف صندوق ووقفية القدس الذي تأسس بموجب قرار من مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وبموجب الشراكة مع صندوق ووقفية القدس كصندوق استئماني ووقفي لدى البنك الإسلامي للتنمية، يسعى لدعم مدينة القدس وتمكين أهلها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مشاريع التمكين والتنمية ومكافحة الفقر. كما يسهم الصندوق في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم احتياجاته الأساسية في قطاعات التعليم والتنمية والاقتصاد وغيرها، ويقع ضمن المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.

ونوّه الوفد إلى سعي القيّمين على "صندوق تمكين القدس" إلى جمع مليار دولار من الأمة العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية العادلة، من أجل تحقيق ما تحتاجه القدس من مشاريع وخدمات من أجل الحفاظ عليها وحماية مصالح أهلها.

وعقد خلال الزيارة اجتماع مشترك للجنة تمكين القدس برئاسة سمو الأمير تركي الفيصل، مع رجال الأعمال البحرينيين والجمعيات الخيرية والتجار ، حيث هدف الاجتماع إلى بعث رسالة دعم وتضامن للشعب الفلسطيني الشقيق لما يتعرّضون له من إبادة، والدفع نحو إيجاد السبل والوسائل التي تمكّنهم في أرضهم. وجرى التأكيد على رفض ما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الاسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

وأكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اللقاءات والاجتماعات على أنّ "للقدس قدسيّة كبيرة في وجدان وقلوب العرب مسلمين ومسيحيين، حيث تعتبر رمزا ومحورا أساسيا في القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ "رمزية القدس ناشئة من جهتين، الاولى القداسة الخاصة لهذه المدينة سواء لدى المسلمين باعتبارها أولى القبلتين، وكذلك بالنسبة للمسيحيين، والثانية هي المظلومية التي تتعرّض لها منذ عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد القدس وسلخها من عروبتها الأصيلة".

وقال: "نرفض بشكل قاطع ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداء ممنهج ومستمر على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث يتعرّض أهلنا في القطاع إلى حصار وقتل وتجويع وتشريد، في ظل صمت عالمي مريب، وهو ما يحمّلنا مسؤولية معنوية واخلاقية تجاه أهلنا في فلسطين، من أجل دعمهم والعمل على توفير مقومات صمودهم في أرضهم".

وأوضح الأمين العام أنّ "مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدورته (133) التي عقدت في الكويت عاصمة دولة الكويت بتاريخ 8-11-2022، أدرج على جدول أعماله موضوع دعم صندوق ووقفية القدس وهو ما يبيّن رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في الدول العربية في توضيح دور الصندوق وجهوده المبذولة لدعم مدينة القدس الصامدة في وجه الاعتداءات الصهيونية وإعادة إعمارها".

إلى ذلك، أقيم عشاء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ووفد مجلس أمناء تمكين القدس، في قصر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق ووقفية القدس هيئة مستقلة غير ربحية، تأسست بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في المدينة المقدسة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني في القدس.