إعدام طن من الأغذية و تحرير 283

شنت إدارة مراقبة الأغذية منذ بداية الشهر الجاري عدد من الحملات المكثقة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وذلك برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبمشاركة السيد عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية والسيد رأفت فتحي بهنام مراقب اغذية بمديرية الصحة .

وقد أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور على 260 منشأه غذائية

إعدام طن من الأغذية المتنوعة و الغير صالحة للإستهلاك تمثلت في المخبوزات المختلفة والحلويات واللحوم بأنواعها والأسماك المملحة و المجمدة والمعلبات والمثلجات بانواعها و كذلك الأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي

كما تضمنت الإعدامات مايقرب من 160 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر

وضبط والتحفظ علي حوالي 184 لتر من العصائر بانواعها

هذا وقد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات

و تحرير 208 محضر جنحة وقد جاءت كالأتي

131 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء .

و66 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة .

و11 من المحاضر المختلفة .

كما تم سحب 118 عينة من مخبوزات وحلوى ومشروبات ومثلجات وعصائر واطعمة بانواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

وجاءت التوصية بإغلاق 34 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين .

وفي سياق متصل تم إصدار و تسليم 283 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة

وتأتي ايضاً تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين