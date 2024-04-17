عضو الإسماعيلي يوجه الشكر إلى محمود سعد

وجه محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر إلى دكتور محمود سعد، على تلبية دعوته لعقد ورشة تدريبية لمدربي القطاع بالنادي.

وقال عبد المسيح : "أشكر دكتور محمود على تلبية الدعوة لعقد الورشة التدريبية، فهو أحد أفضل خبراء الكرة العربية والإفريقية، وموافقته على هذه الخطوة إضافة كبيرة لمدربينا".

وتابع: "دكتور محمود وعدنا بعقد ورشة تدريبية أخرى للمدربين بشكل عملي داخل الملعب من أجل استكمال مبادرته معنا".

وأتم: "نعمل على رفع كفاءة مدربينا بكل الطرق المتاحة من أجل اكتساب الخبرات وتوفير جيل يمتلك قدرات فنية مميزة تصنع الفارق معنا مستقبلا".