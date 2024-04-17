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الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الإسماعيلي يوجه الشكر إلى محمود سعد

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر إلى دكتور محمود سعد، على تلبية دعوته لعقد ورشة تدريبية لمدربي القطاع بالنادي.

وقال عبد المسيح : "أشكر دكتور محمود على تلبية الدعوة لعقد الورشة التدريبية، فهو أحد أفضل خبراء الكرة العربية والإفريقية، وموافقته على هذه الخطوة إضافة كبيرة لمدربينا".

وتابع: "دكتور محمود وعدنا بعقد ورشة تدريبية أخرى للمدربين بشكل عملي داخل الملعب من أجل استكمال مبادرته معنا".

وأتم: "نعمل على رفع كفاءة مدربينا بكل الطرق المتاحة من أجل اكتساب الخبرات وتوفير جيل يمتلك قدرات فنية مميزة تصنع الفارق معنا مستقبلا".

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