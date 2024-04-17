دقيقة صمت على روح رئيس الحجر الزراعى السابق خلال اجتماعات لجنة  الفاو في روما

خصصت لجنة تدابير الصحة النباتية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" دقيقة صمت على روح الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري السابق، وذلك قبل بدء اجتماعاتها اليوم بالعاصمة الإيطالية روما.

وقاية النباتات

ويذكر ان الراحل الدكتور أحمد العطار كان رئيسا للمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات كما كان عضوا بهيئة مكتب المفوضية العليا للصحة النباتية بالامم المتحدة .

وكان قد تولى رئاسة الحجر الزراعى عام 2017 حتى وفاته في أكتوبر العام الماضي عن عمر يناهز 48 عاما.

زيادة الصادرات الزراعية

ومسيرة العطار كانت حافلة بالعمل الدؤوب وتعد مصدرا للفخر خلال توليه شؤون الحجر الزراعي نجح خلالها في إعادة الدور المهم لسلطة الحجر الزراعي المصري، وفتح أسواق جديدة في ظل دعم سياسي غير مسبوق له من وزير الزراعة نجحت خلال مصر في زيادة الصادرات الزراعية بل ومضاعفتها خلال السنوات الأخيرة.