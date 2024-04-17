شمال سيناء تستقبل مصابين ومرضى من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

شهدت محافظة شمال سيناء، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، وأوضحت بيانات حركة المعبر أنه يجري استقبال اعداد من المسافرين، و44 جريحا ومريضا مع مرافقيهم ومصريين وأجانب عائدين من غزة.



وأوضحت إحصائيات حركة السفر عبر بوابة معبر رفح خلال الساعات الماضية انه وصل للجانب المصري قادما من غزة 746 فردا، بينهم 513 من القادمين من غزة لمصر، و9 جرحى، 34 مريضا يرافقهم 123، و02 من مؤسسة اغاثية من اندونيسيا، و10 تابعين لمؤسسة Map، و02 الجسر الفلسطيني الامريكي، 01 من منظمة يو كي ميد، و01 أطباء بلا حدود، و07 من مؤسسة فجر، و05 وفد الأمم المتحدة، و04 وفد كادس، و35 إماراتيا.

كما وصل من مصر إلي غزة عن طريق معبر رفح 131 فردا، بينهم 4 فلسطينيين و 1 وفاة، و44 إماراتي، 59 وفد من الأمم المتحدة ، و23 وفد رحمة الإغاثي.



وايضا شهد معبر رفح بين مصر وغزة دخول اعداد من الشاحنات المحملة بالمساعدات والتي سيرها الهلال الأحمر المصري ويجري دخولها تباعا.

واستقبل مطار العريش الجوي بشمال سيناء خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات لغزة قادمة من الإمارات تنقل شحنه من المساعدات الغذائية والاغاثية.

وأشارت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والوفود لغزة انه تم منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي وصول 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

ويتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة علي شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.