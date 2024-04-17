ارتفاع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6.32 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" اليوم الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في فبراير إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في يناير.

النفط السعوديى

وزاد إنتاج الرياض من النفط الخام 0.6% إلى 9.01 مليون برميل يوميا بينما تراجعت المخزونات بنحو 6.73 مليون برميل إلى 145.09 مليون.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أيضا أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 250 ألف برميل يوميا إلى 2.675 مليون برميل يوميا، كما زاد حرق الخام المباشر بنحو 52 ألف برميل يوميا إلى 360 ألف برميل يوميا في فبراير.

وارتفعت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 147 ألف برميل يوميا إلى 1.39 مليون برميل يوميا.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا والبحر الأبيض المتوسط في مايو أيار.

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، كما ضغط على بعض الدول للالتزام بالقرار.

أسعار النفط في التعاملات

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بما يصل الى نحو 58 سنتا، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.64%، ليصل إلى مستوى سعر 89.44 دولار للبرميل.

في حين انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو بما يصل الى نحو 58 سنتا، أو بنسبة اتراجع توازي 0.68%، ليصل إلى مستوى سعر 84.78 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.