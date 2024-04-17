رئيسة المركزي الأوروبي تشير لإمكانية خفض الفائدة في وقت قريب

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التزام المركزي بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب ما لم تحدث أي صدمات كبيرة.

المركزي الأوروبي

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد ، إنه سيتم مراقبة أسعار النفط عن كثب وسط مخاوف متزايدة بشأن توسع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد إلى الحاجة لبناء المزيد من الثقة من أن معدلات التضخم ما زالت تتجه نحو المعدلات المستهدفة.

وألمح المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحا في الصيف بالنظر لتراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.

كان محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، قد توقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مشيرا إلى ثقته المتزايدة بشأن المسار الهبوطي للتضخم.

وأضاف المسؤول أن الخفض المرتقب في يونيو سيتبعه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، إلا أنه استبعد العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى السالبة التي كانت سائدة بين عامي 2015 و2022.

محافظ بنك إنجلترا يلمح إلى خفض الفائدة قبل "الفيدرالي"

إنجلترا

ألمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إلى أن صناع السياسة قد يستطيعون خفض أسعار الفائدة قبل نظرائهم في أميركا، لافتا أن ديناميكيات التضخم في الاقتصادين تعتبر متباينة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ، إن هناك ضغوطا تضخمية يقودها الطلب في الولايات المتحدة أكبر من بريطانيا.

وأشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن هناك أدلة قوية على تراجع ضغوط الأسعار في بلاده.

وجاءت تصريحات محافظ بنك إنجلترا بعد حالة من القلق في الأسواق بسبب بيانات التضخم في أميركا والتي جاءت أقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي.

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام في مارس الماضي بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت يوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس ، بانخفاض من 3.4% في فبراير وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل ، ربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.