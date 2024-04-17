مقتل المجندة الإسرائيلية ايالا ايتان في عملية عرب العرامشة.. صورة

أعلنت مصادر عبرية مقتل المجندة ايالا ايتان، متأثرة بجراحها في عملية عرب العرامشة التي نفذها حزب الله، لتكون أول قتيلة من الـ 18 المصابين.

شن هجمات جنوب لبنان بعد عملية عرب العرامشة

وفي وقت سابق، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه الجيش يواصل شن هجمات على جنوب لبنان، لاستهداف مبانٍ عسكرية وبنية تحتية تابعة لحزب الله بعد عملية عرب العرامشة والذي أسفر عنه عدد من الإصابات بينهم 6 في حالة خطيرة.

وأضاف أفيخاي في بيان له: طائرات حربية أغارت قبل قليل على مبانٍ عسكرية وبنية تحتية إرهابية في منطقتي الناقورة ويارين بجنوب لبنان.

وأشار إلى أنه، خلال الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع ومسيّرات عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة، ونتيجة عمليات الإطلاق أصيب ستة مقاتلين بجروح بالغة، في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وسبعة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وإبلاع عائلاتهم، وهاجم جيش الدفاع مصادر النيران.

طائرة حزب الله الانقضاضية تصيب أكثر من 18 إسرائيليًا في عرب العرامشة

أعلنت قناة كان العبرية، أن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفاع إلى 18، جراء العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة .

وقالت نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 13، حالة 4 منهم خطيرة .