صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط

توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "بيير أوليفييه جورينشا "، أن يؤدي اتساع الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط .

صندوق النقد الدولي

وذكر بيير أوليفييه جورينشا أن "عوامل معاكسة" لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي تظهر زيادة 15% في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن لتجنب هجمات البحر الأحمر وهو ما قد ينتج عنه زيادة التضخم العالمي 0.7 نقطة مئوية.

وأشار جورينشا إلى أن ذلك سيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وهو ما سيؤثر في النمو.

أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أميركية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.

أسعار النفط في التعاملات

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بما يصل الى نحو 58 سنتا، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.64%، ليصل إلى مستوى سعر 89.44 دولار للبرميل.

في حين انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو بما يصل الى نحو 58 سنتا، أو بنسبة اتراجع توازي 0.68%، ليصل إلى مستوى سعر 84.78 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.