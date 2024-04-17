حملات تموينية على المخابز ومحلات الفول والطعمية بسنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، لمتابعة المخابز ومطاعم الفول والطعمية بنطاق المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة المخابز.

وأوضح المهندس محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدات المحلية بقرى فيديمين ومنشأة بني عتمان ونقاليفة قامت اليوم الأربعاء بتنفيذ حملات مشتركة مع الإدارة التموينية بمركز سنورس ومكاتب التموين بالقرى، شملت التفتيش على المخابز الخاصة لضبط الأسعار والتأكد من وزن رغيف الخبز والإلتزام بتخفيض أسعار الخبز بكافة انواعه بعد إنخفاض أسعار طن الدقيق، بالإضافة إلى المرور على محلات ومطاعم الفول والطعمية للتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتلاعبين بالأسعار.

وأضاف رئيس المركز أن الحملات المشتركة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المخابز بمركز سنورس، وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بدائرة المركز.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، وخاصة بالمخابز السياحية والخاصة، والتي تشمل التفتيش على المخابز للتأكد من أسعار الخبز الحر ومتابعة التجار والمحال التجارية التى تبيع الخبز السياحي، وكذا مطاعم الفول والطعمية بكافة أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.