تاريخ مواجهات أرسنال وبايرن ميونخ قبل صدام اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره آرسنال، ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وأرسنال

سبق وأن ألتقي فريقي بايرن ميونخ و أرسنال في 13 مباراة من قبل، تمكن خلالهما العملاق البافاري من الفوز في 7 مواجهات، بينما استطاع الجانرز الانتصار في 3 لقاءات فقط، وحسم التعادل مواجهتين.

وتمكن العملاق البافاري من تسجيل 29 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما أحرز أرسنال 15 هدفا في مرمي بايرن ميونخ.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لاستقبال ضيفه أرسنال الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب أليانز آرينا بإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ويتسلح بايرن ميونخ بعاملي الأرض والجمهور من أجل خطف بطاقة التأهل وذلك بعد فرض التعادل على أرسنال في أرضه بمباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

بينما يخوض فريق أرسنال المباراة وليس لديه ما يخسره بعد التعادل على أرضه في الذهاب، حيث سيدفع المدرب ميكل أرتيتا بالقوة الضاربة في بداية اللقاء أملا في خطف بطاقة التأهل من العملاق الألماني.