وزيرة الثقافة تعتمد أجندة احتفالات وزارة الثقافة بيوم التراث العالمي

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفاء باليوم العالمي للتراث، والذي يوافق 18من أبريل من كل عام، وذلك بمشاركة العديد من قطاعات وهيئات الوزارة ومراكزها الثقافية المنتشرة بالمحافظات.

نيفين الكيلاني: الفعاليات تعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على مفرداتنا التراثية بهدف صون هويتنا الثقافية

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن أجندة الفعاليات تأتي تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتراث، وتعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية، وتفعيل وزارة الثقافة المصرية لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الفنون التراثية، وضمانة استدامتها للأجيال القادمة، لصون هويتنا الثقافية.

حيث ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ببيت المعمار المصري، السبت 20 أبريل الجاري، احتفالية "التراث السمع بصري في مائة عام"، بمشاركة الدكتورة رشا طموم، والدكتورة هبة صفي الدين، كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، في 7 مساء الأحد 21 أبريل الجاري، حفل "السيرة الهلالية" لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويصاحب الحفل معرض لفنون الخط العربي التراثية من نتاج مدرسة خضير البورسعيدي، بالإضافة إلى ورش تعليم خط وكتابة، وفي الجمعة 27 أبريل الجاري، تقدم فرقة "ومضة" احتفالية بعنوان "مصر التراث"، كما يقام خلال شهر أبريل الجاري، "المعرض الدائم لمنتجات الخزف- الحلي- الخيامية- النجارة- النحاس "، وذلك بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط،، وذلك من الأحد حتى الأربعاء أسبوعيا، حيث يقدم المركز تخفيضات متميزة على منتجات المعرض طوال فترة إقامته، كما يقام بمركز الهناجر للفنون، مساء الإثنين 29 أبريل الجاري، "صالون العمارة والسينما"، والاحتفاء بالتراث السينمائي "غراميات السينما: قراءة في أماكن الترفيه في القاهرة في منتصف القرن العشرين"، وذلك بالتعاون مع بيت المعمار المصري.

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الخميس 18 أبريل الجاري، وحتى 25 أبريل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقرى محافظة كفر الشيخ، تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش ضمن برنامج "الأشغال اليدوية والحرف التراثية"، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، حيث تقام الفعاليات داخل قرى مركز كفر الشيخ، في مدرسة دقلت الابتدائية في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، ويستقبل مركز شباب قرية الحمراوي الفعاليات في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، ويشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و 25 أبريل.

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجامعة الوادي الجديد، الأحد المقبل، 21 أبريل، "الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية"، بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، بالتعاون مع الجامعة، ويستمر الملتقى حتى الثلاثاء 23 أبريل، ويضم معرض فني لنتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، وعدد من الجلسات البحثية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام منها "النخيل في العادات والتقاليد والممارسات الشعبية" "النخلة تراث عربي مشترك" "النخيل في الأدب الشعبي" "آليات فهرسة المادة العلمية المحفوظة بمعمل الإدارة العامة لأطلس"الصناعات والحرف المرتبطة بالنخيل"

ويشهد النادي الاجتماعي بمطروح الجمعة القادمة في الخامسة مساءً انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والذي يستضيف 139 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (حي الأسمرات)، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش الحرف التراثية والحرف اليدوية ومنها الخيامية، التفصيل، التطريز السيناوي، الحلي والإكسسوارات، الجلود الطبيعية .



بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية بالمعالم الأثرية والتراثية أهمها زيارة متحف روميل، متحف الآثار والمكتبة العامة، وعدد من المصانع الخاصة بإنتاج الصوف، والزيوت والتمر، وغيرها من الأماكن لتعريف المشاركات بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.



فيما يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة إتاحة العرض البانورامي لمعرض "مآذن وقباب من القاهرة المحروسة"، والذي استضافه قصر الأمير طاز خلال الفترة من ٢ إلى ٧ أبريل ٢٠٢٤م، وذلك عبر الرابط

http://urbanharmony.org/m_k/m_k.html

ويتضمن المعرض قرابة 110 صورة فوتوغرافية تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد، وكأنها أياد مرفوعة للسماء بالدعاء، ومكان إطلاق الدعوة لمواقيت الصلوات الخمس كل يوم.



تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت غدا الخميس ندوة بعنوان "جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية" يحاضر فيها دكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث ،ندا محمد عبد الرحمن، باحثة دكتوراه بمركز ترميم دار الوثائق ،ونورا عبد العظيم، باحثة بمركز تحقيق التراث وتدير الندوة مروة الشريف، مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية.

كما تنظم الدار معرضًا لصور بعض المخطوطات من مقتنيات الدار، بالإضافة إلى طرح عدد من الإصدارات التراثية بخصم 15% .