"العربية للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى مطار الشارقة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة العربية للطيران اليوم الأربعاء تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار الشارقة الدولي حتى الساعة الثانية صباحا من غد الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات ومنطقة الخليج.

وذكرت الشركة في بيان على منصة إكس "تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل تسهيل استعادة جدول الرحلات وضمان سلامة الركاب والموظفين لدينا".

وقالت شركة الطيران الاقتصادي العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنها تعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية.

وقالت "سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة".

وفي وقت سابق، استأنفت شركة فلاي دبي رحلاتها جزئيا من مطار دبي الدولي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشركة أفادت في تحديث جديد مرتبط بأثر الأحوال الجوية التي مرت على الدولة، بأنه سيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، في حين أن من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وقال متحدث باسم فلاي دبي "نظرا لتأثير الظروف الجوية الحالية في دولة الإمارات على عملياتنا وظروف الطرق الحالية المستمرة، فقد تم إلغاء المزيد من الرحلات اليوم، ونعمل بأقصى طاقاتنا لعودة جدول رحلاتنا المعتاد وتقليل التأثيرات على جداول سفر ركابنا للوصول إلى وجهاتهم النهائية بأمان".

وأوضح أنه سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد قيمة تذاكرهم بالكامل.

ووفق تحديث الشركة، يُنصح المسافرون بالذهاب إلى مطار دبي الدولي فقط بعد التأكد من أن رحلتهم سيتم تشغيلها عن طريق التحقق من قسم حالة الرحلة على موقع الشركة.

ويُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكلاء السفر بالاتصال بهم مباشرةً لخيارات استعادة قيمة التذكرة أو إعادة الحجز، والركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة.

كانت مطارات دبي قالت في وقت سابق اليوم إنها تواجه حاليا عددا من التحديات التشغيلية بسبب الظروف الجوية مضيفة أنها تعمل على إعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وأضافت مطارات دبي أن هناك تأخيرا يشمل عددا من الرحلات وتحويلات مسار بشكل مستمر، كما نصحت بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأعلنت طيران الإمارات تعليق إجراءات سفر المغادرين حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي فيما قالت العربية للطيران إنه سيتم إلغاء أو إعادة جدولة عدد من رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية.