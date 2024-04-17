هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

أفاد مراسلنا بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور تركيا نهاية الأسبوع الحالي لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان في وقت سابق من اليوم لنواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان: "سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية وسنناقش عددا من القضايا"، مؤكدا مواصلته الدفاع عن قضية فلسطين، ومشددا على أن "حماس" "حركة نضال ضد إسرائيل وليست منظمة إرهابية".

وفي يناير الماضي، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع هنية تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف جرافة إسرائيلية في دير البلح وسط غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها دكت تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ 18 قذيفة هاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت أيضا مقر قيادة وتجمع هندسي للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بـ11 قذيفة هاون.

كما استنكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأضاف أبو ردينة أن "استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، وذلك لعدم تنفيذها القرارين181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن".