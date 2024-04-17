تنظيم 30 ندوة توعوية ودينية و12 معرضًا بـ "واحة أمان" في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتنظيم 30 ندوة توعوية و12 معرض خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المدينة الآمنة "واحة أمان" بفاقوس.

أكد محافظ الشرقية على أهمية مشروع المدينة الأمنة للسيدات لتمكين السيدات إقتصادياً وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكونها أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية 2030، لافتاً أن المشروع يهدف إلى تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات.

بينما استعرضت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، الأنشطة التي تم تنظيمها داخل المدينة الآمنة "واحة أمان" خلال الـ ٣ أشهر الماضية كالآتي:

تنفيذ عدد (30) ندوة توعوية ودينية بعنوان "الزراعة في مصر واهميتها - الصحة النفسية للمرأة - الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع - السمنة - السعادة الأسرية "افهمنى" -الأنيميا وطرق الوقاية منها - السلام مع النفس والمجتمع - القيمة المجتمعية والأخلاقية والتربية الحسنة - التعليم ضرورة شرعية ووطنية دينية - دور المرأة في تربية الأبناء - اساسيات التفصيل - حرب الشائعات - تقدير القيم في المجتمع -الصحة النفسية وعلاقتها بالصحة الجسدية - الصحة النفسية للمرأة - الدروس المستفادة من رحلة الإسراج والمعراج - فضائل شهر شعبان - ليلة النصف من شعبان - كيفية الاستعداد لشهر رمضان ومجالس القرآن - الثقافة للمجتمع – وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى - المشكلة السكانية وابعادها - التغذية في رمضان - الإستعداد لشهر رمضان - الدعاء في رمضان -الإقبال على تلاوة القرأن الكريم في رمضان - الحديث عن أبواب الرحمة في شهر رمضان الكريم - الدعاء وآدابة - زكاة الفطر -فضل الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم" وذلك بالتعاون مع وحدتى حماية الطفل والسكان برئاسة مركز فاقوس ،وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف و الإدارة الصحية و الإدارة الاجتماعية بفاقوس.

تنظيم عدد (12) معرض مؤقت يوم الإثنين من كل أسبوع ، شارك فيهم عدد (30) عارض وعارضة

تخصيص يوم رياضى ، يوم السبت من كل أسبوع ، يتم فيه تدريب السيدات على الإعداد البدنى واليوجا والكادرى.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد احلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.