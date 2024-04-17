المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

حزب الله: قصفنا ثكنة زبدين في شبعا المحتلة بصواريخ فلق

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وتم إصابتها إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

طائرة حزب الله الانقضاضية تصيب أكثر من 18 إسرائيليًا في عرب العرامشة

أعلنت قناة كان العبرية، أن عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفاع إلى 18، جراء العملية التي نفذها حزب الله في عرب العرامشة .

وقالت نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 13، حالة 4 منهم خطيرة .

وقال حزب الله في بيان له: رداً على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. ‏

